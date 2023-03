Previsto mezzo milione di turisti per le vacanze pasquali

Per le vacanze pasquali sono attesi in provincia di Venezia oltre mezzo milioni di turisti. Secondo le stime di Confesercenti, nel periodo che segna l'avvio anticipato della stagione estiva, arriveranno prevalentemente ospiti provenienti dall'Italia (74%), che oltre alle destinazioni storiche di Venezia e Chioggia, sono interessati alle località balneari e ai parchi tematici del litorale. Per quanto riguarda gli stranieri, le richieste di prenotazioni arrivano soprattutto da tedeschi, svizzeri, austriaci, francesi e britannici, statunitensi e asiatici.

Nel periodo di Pasqua, alberghi e ristoranti si riempiono solitamente sotto data, molti sono i visitatori che preferiscono infatti avere informazioni più precise legate al clima e eventuali precipitazioni, ma delle indicazioni precise già ci sono. «Ad oggi riscontriamo un tasso di occupabilità al 85% - ha spiegato il vicepresidente metropolitano di Confesercenti, Emiliano Biraku -, e con le prenotazioni last minute, arriveremo verso il tutto esaurito, prevedendo quasi 550 mila presenze dal 6 al 10 aprile, anche in concomitanza di grandi eventi culturali, come l'apertura della mostra di Carpaccio». A Venezia, in particolare, si registra una crescita di prenotazioni, sullo scorso anno, del 23%.

Per il presidente di Assoturismo Veneto, Francesco Mattiazzo, le presenze nel veneziano saranno "facilitate" anche dei ponti primaverili: «Nel 2023 - ha commentato -, sono ben posizionati nel calendario e vedranno l’ospitalità veneziana completata con l’apertura degli hotel stagionali». E il cosiddetto turismo "della ripresa" si deve anche al ritorno dei turisti stranieri: «Sia la Pasqua sia il 1° maggio a livello di calendario ci aiutano - ha aggiunto -. Abbiamo recuperato molto di quanto perso negli anni della pandemia: il 2023 può portare il nostro settore a livelli pari o perfino superiori al 2019».