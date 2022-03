Brugnaro in miglioramento: è uscito dalla terapia intensiva e ringrazia tutti per la vicinanza

Migliora la situazione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ricoverato dalla tarda serata del 24 marzo presso all’ospedale di Padova a seguito di un malore. Dopo un iniziale ricovero in terapia Intensiva, dove era stato portato per un monitoraggio continuo delle sue condizioni di salute, il sindaco è stato trasferito oggi in un reparto di medicina generale.

Al momento, fa sapere l'azienda ospedaliera di Padova, gli esami di approfondimento hanno dato esito negativo, facendo presupporre quindi un pronto recupero. Brugnaro ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni di salute, ringraziando per i messaggi di vicinanza cittadini e istituzioni. Nella giornata di ieri ne sono arrivati a centinaia, da parte di tutte le parti politiche e della società civile.