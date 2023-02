Due migranti trovati a bordo di un treno merci a Portogruaro

Due migranti sono stati recuperati e messi in salvo a Summaga di Portogruaro dopo aver viaggiato per 35 ore nel vagone di un treno merci che trasportava cereali. È successo attorno alle 14.30 di oggi, 3 febbraio. Il convoglio, proveniente dall'Est Europa, era in sosta poco prima di arrivare all'azienda Cereal Docks, dove era diretto, quando il macchinista ha udito delle richieste di aiuto giungere dall'interno di un vagone. A quel punto ha allertato i soccorsi.

Si tratta, in base alle prime informazioni, di due persone di età fra i 30 e i 40 anni, originarie dell'Asia centrale. Nei minuti successivi sono intervenute le pattuglie della polizia ferroviaria assieme ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco, che hanno aiutato i due uomini a fuoriuscire dal vagone. Erano vivi, ma provati dalla stanchezza e dalle difficoltà del lungo viaggio.

I due sono stati messi sono sotto ossigeno per scongiurare il rischio di conseguenze dovute alle esalazioni di monossido di carbonio dalla fermentazione dei cereali. Nel frattempo i pompieri hanno avviato le operazioni di controllo negli altri vagoni del convoglio, una ventina in tutto, per verificare l'eventuale presenza di altre persone.