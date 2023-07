Militare di Aviano accoltellato, un altro pestato a sangue

Un militare americano della base di Aviano, a Pordenone, accoltellato alla schiena. Un altro aggredito e pestato a sangue. Entrambi fuori pericolo, il più grave è ancora ricoverato con un polmone perforato. «Erano in otto, forse dieci persone - ha raccontato il giovane 22enne del Louisiana - Ci hanno circondato. Non saprei dire se fossero italiani». Nel pomeriggio di sabato il giovane era arrivato presto a Venezia con altri tre commilitoni in treno. Avevano deciso di festeggiare il compleanno di uno di loro con un tour lagunare. Fino a sera se l'erano spassata per i bar e nei locali tipici e nei luoghi tradizionali della città. Verso mezzanotte arrivando a Rialto, visto che in campo Bella Vienna c'era movimento, si sono seduti ai tavoli del bar Bussola e hanno ordinato da bere. Uno si è allontanato, gli altri hanno continuato la serata un po' su di giri ma pienamente coscienti. A un certo punto sono iniziati gli sguardi e gli spintoni da parte di un gruppo.

«Non so perché ci abbiano circondato e aggredito», dice l'americano ricoverato. Oltre a prendersela con lui, hanno pestato a sangue anche l'amico 24enne, che ha riportato varie ferite e fratture ma è fuori pericolo. Il peggio è accaduto quando è spuntato il coltello. Con un furia cieca tra questa decina di violenti qualcuno ha preso di mira il militare del Louisiana J.W.A., di pelle scura, piantandogli la lama sulla schiena. Con addosso solo la maglietta di cotone, il ragazzo che a fatica da un letto d'ospedale ha ripercorso i momenti del pestaggio, non aveva alcun tipo di protezione. Per questo il fendente ha raggiunto subito gli organi interni.

Grazie all'intervento dei colleghi i due soldati aggrediti si sono potuti mettere in salvo. Dalla violenza cieca del branco i commilitoni sono scampati allontanandosi prima che potevano, andando verso piazzale Roma dove, alla fine, hanno fermato a cenni la prima volante della questura che era di pattuglia per strada, chiedendo aiuto. Sul posto è arrivato anche un altro militare che doveva riportare i colleghi ad Aviano, ma anziché riaccompagnarli alla base ha dovuto seguirli all'ospedale e aiutarli a spiegare al personale sanitario e alla polizia cos'era successo. In base alla denuncia gli agenti in questi giorni hanno lavorato all'identikit degli aggressori, ricostruendone il profilo. La violenza, i pestaggi di gruppo e i coltelli non conoscono tregua.

E a questi episodi non è nuovo il campo Bella Vienna. Lo scorso inverno durante una notte fra il sabato e la domenica, dopo un alterco fuori dallo medesimo bar, un operatore della sicurezza di 25 anni era stato preso a coltellate. Solo il giubbotto che aveva addosso lo ha protetto dai fendenti, tutti tranne uno che lo ha colpito, ma poteva andargli peggio. Poco più in là, al Fondaco dei Tedeschi, mesi fa uno studente americano dell'università di Roma che aveva appena trascorso la serata al Bacaro Jazz, è stato pestato di botte da un gruppo di albanesi, finendo anche lui all'ospedale.