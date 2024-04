Mille chili di cibo non tracciato, nei frighi anche le tartarughe: ristorante sospeso

Il sospetto che esemplari di tartarughe protette, magari fatte a zuppa, fossero il piatto forte del ristorante cinese di via Dante a Mestre ha portato nei giorni scorsi la polizia amministrativa della questura, l'Usl 3 e la polizia locale a compiere un sopralluogo all'interno della cucina e delle celle frigo dell'attivitaà situata accanto a un noto albergo a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Mestre.

A orientare verso un controllo accurato delle condizioni dell'esercizio, il sospetto che le tartarughe, specie d'acqua di circa 25-30 centimetri di diametro, appartenessero a una specie protetta e quindi in pericolo d'estinzione. Invece, a parte la mancata tracciabilità, una volta verificate le caratteristiche degli animali conservati fra le altre derrate alimentari, i poliziotti hanno appurato che si trattava di rettili commestibili preparati e serviti comunque in condizioni non sicure poiché mancanti delle informazioni sulla provenienza, la conservazione e la scadenza del prodotto.

E non erano l'unico alimento, fra mille chili di alimenti, carne, pesce e cibo vario, conservati senza alcuna indicazione di provenienza e conservazione, che alla fine agenti e operatori sanitari hanno messo sotto sequestro, imponendo oltretutto al locale di mettersi in regola con la situazione igienica dei locali, prima di tornare ad aprire. Il ristorante cinese infatti è stato sospeso temporaneamente e le saracinesche con le lanterne rosse appese resteranno abbassate fino a quando i mille chili di cibo non sicuro verranno smaltiti a cura di una ditta specializzata incaricata dai gestori a loro spese, e non ci sarà il ripristino delle condizioni di sicurezza e pulizia del ristorante, e comunque previa ispezione ulteriore dell'Usl 3.

A Mestre, da fine febbraio, si tratta della terza attività sospesa per mancanza di condizioni igieniche adeguate nei locali o nella conservazione e tracciabilità degli alimenti. Polizia amministrativa e Usl 3 hanno sospeso un market africano in via Monte Nero, sequestrando 4.500 chili di cibo, il 29 febbraio, sospeso e poi chiuso, con la polizia locale, un mini market in via Rizzardi a Marghera tra il 23 e il 27 marzo, mentre il 9 marzo in un'osteria a Marghera 150 chili di merce sono stati tolti dalla vendita.