Oltre 1000 sanzioni a bar e ristoranti di Venezia e isole

Oltre 1000 sanzioni - 1.093 per la precisione - a 284 tra bar e ristoranti di Venezia e isole. È il totale dei provvedimenti presi dalla polizia locale a carico di quegli esercizi incappati in violazioni, tra le quali occupazione illecita di suolo pubblico e "produzione di rumori disturbanti". A fronte delle criticità riscontrate, sono stati anche disposti più di 100 provvedimenti di sospensione provvisoria dell'attività.

Nel dettaglio, sono stati sanzionati 73 locali a Cannaregio, 55 a San Marco, 53 a Castello, 33 a San Polo, 27 a Dorsoduro, 20 a Santa Croce, 11 a Burano, 9 al Lido, 2 a Murano e 1 alla Giudecca.

Le violazioni contestate sono di varia tipologia. Si va dall'occupazione di suolo pubblico al disturbo della quiete e all'uso di amplificatori esterni, dall'esposizione di cartelli menù sul plateatico alla pubblicazione di foto sulle vetrine e sugli stipiti. Segnalati anche spettacoli abusivi, occupazione illecita del soprassuolo, installazione di cavi elettrici volanti. Di rilievo è stata l’attività tesa a contrastare i disturbi serali e notturni, che ha visto l’irrogazione di 81 sanzioni per emissione di rumori dopo le ore 23; 230 sanzioni hanno invece riguardato l'uso improprio dei plateatici.

«Quando ci sono regolamenti chiari e controlli puntuali, è difficile trasgredire - ha commentato l'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga -. Ringrazio il corpo della polizia municipale ed i miei uffici che hanno svolto un grandissimo lavoro in sinergia per raggiungere l’obiettivo che si è prefissata questa amministrazione: vivibilità della città da parte di residenti e visitatori e rispetto delle regole, zero concorrenza sleale». Gli fa eco l'assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce: «Questo impegno sottolinea la priorità dell'amministrazione nel tutelare il benessere della nostra comunità - ha detto -, assicurando la legalità nei pubblici esercizi. Il rispetto delle regole costituisce un principio fondamentale per la prosperità della comunità».