Minacce al presidente del Veneto Zaia, solidarietà dal sindaco Brugnaro

Il presidente del Veneto Luca Zaia minacciato di morte: «Sei un Asino, vorrei spararti in bocca». Lo riportano i quotidiani. La frase sarebbe stata recapitata via mail al governatore il 21 settembre scorso. Risulterebbe già una denuncia dalla polizia postale del Veneto per questa lettera, ma anche per altre ingiurie e offese sui social e inviate via posta elettronica al presidente Zaia, nei mesi scorsi. Manifestazioni di solidarietà sono giunte al presidente veneto dai governatori di altre regioni e dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. «Solidarietà per le accuse e le minaccie al presidente, e solidarietà anche Giorgio Gori sindaco di Bergamo - ha scritto il primo cittadino di Venezia - Avanza ancora una cultura pericolosa, quella che per cui bisogna annullare gli avversari».

— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 8, 2020