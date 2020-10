Un ausiliario del traffico minacciato con coltello dopo aver richiamato dei ragazzi

Attraversavano la strada, da parte a parte senza preoccuparsi delle auto che sopraggiungevano, rischiando di essere travolti. Quando un ausiliario del traffico ha richiamato i giovanissimi che erano impegnati in questa "bravata", come tutta risposta, uno di loro ha estratto dalla tasca un coltello e lo ha minacciato.

L'episodio, riportato da TrevisoToday, era avvenuto nella serata dello scorso 24 settembre a Mogliano Veneto, in piazza Caduti. Protagonista del fatto un 17enne di origini romene residente nel Veneziano, membro di una delle baby gang che negli ultimi mesi hanno causato non pochi disagi in città a residenti e commercianti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il minorenne è stato identificato dai carabinieri della stazione di Mogliano e denunciato per il reato di minaccia aggravata alla Procura per i minori di Venezia. Ad avviare l'indagine dei militari, coordinati dal comandante Donato Convertini, è stata la segnalazione dell'ausiliario del traffico vittima della minaccia.