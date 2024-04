Minaccia la moglie con un grosso coltello da cucina, arrestato

Ha minacciato la moglie durante una lite, impugnando un grosso coltello da cucina. Lei è riuscita a fuggire dall'abitazione e a chiamare la polizia. È stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato di Jesolo un cittadino di origini tunisine accusato di maltrattamenti in famiglia.

L'uomo, già con precedenti di polizia, quando la polizia è arrivata era in stato di ebbrezza e ha tentato invano di nascondere dietro la schiena il coltello. Nel corso del 2023 si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna ed è stato accompagnato in carcere.

Il secondo arresto: minacce agli agenti con un coltello

Nelle stesse ore, durante un servizio di prevenzione dello spaccio di droga, sempre a Jesolo gli agenti hanno inseguito due cittadini stranieri, uno dei quali quando è stato raggiunto ha estratto dalla tasca un coltello a serramanico di 21 centimetri e glielo ha puntato contro. I poliziotti sono riusciti a disarmarlo e il giovane, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma da taglio.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday