Minaccia i poliziotti con la mazza da baseball

Di nuovo con la droga in tasca, dopo un passato con diversi episodi di spaccio, ma un presente in cui sembrava rigare dritto. Non ce l'ha fatta il tunisino 37enne che le volanti della questura hanno bloccato, dopo che lo osservavano da un po' in quest'ultimo periodo, nel fine settimana appena trascorso a Marghera, mentre minacciava di colpirli con una mazza da baseball poiché lo volevano perquisire. Negli ultimi tempi l'uomo, da vent'anni sul territorio, non si era più visto a spacciare. Sembrava seria la convinzione di cambiare vita, mettere su famiglia, trovare un impiego e abbandonare un'esistenza fatta di espedienti, da fuorilegge.

Da poco si era sposato e aveva avuto un figlio ponendo le basi per sistemarsi e vivere una quotidianità normale. Ma non ha resistito. I poliziotti lo hanno bloccato con 19 grammi di cocaina e 1.350 euro in contanti addosso: lo hanno arrestato e trattenuto domenica notte. Lunedì mattina davanti al giudice per la direttissima ha avuto il divieto di dimora in città che non gli permetterà più di ritornare Venezia.