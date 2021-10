Al culmine di una lite minaccia di dar fuoco all'abitazione di un confinante

È successo giovedì, verso le 13.30. Al termine di una lite tra vicini di casa un uomo ha minacciato di dare fuoco all'abitazione del suo confinante e poi a tutta l'area usando una bombola del gas. Non era la prima volta che si azzuffavano: diverbi e scontri si ripetevano da tempo ma l'episodio di ieri ha fatto preoccupare tutto il vicinato nel quartiere di via dei Casoni a Caorle, in zona Falconera, poco distante il ristorante da Elio.

Al culmine della rabbia l'uomo, un settantenne residente nella via, è uscito di casa con la bomobola e la gente ha chiamato i vigili. Gli agenti della Municipale si sono accorti che stavolta poteva finire male e hanno allertato i vigili del fuoco perché arrivassero in supporto a mettere in sicurezza la bombola e il quartiere, dove ci sono anche molte baracche di legno. Hanno cercato di riportare la calma e infine hanno denunciato il 70enne per minacce aggravate. I fabbricati di via dei Casoni sorgono su un terreno demaniale anche se le abitazioni sono private.