Il ministro del Lavoro va dagli operai della Speedline

«Sono qui per manifestare un'attenzione che non è mai venuta meno. I parlamentari di Venezia mi hanno sempre tenuto costantemente aggiornato sulla vertenza Speedline. Il fatto che delle norme molto discusse possano aumentare la capacità contrattuale dice una cosa semplice, di riflettere prima di fare delle scelte, perché ci siamo trovati in questi mesi a ricevere delle notizie di chiusura di aziende come un fatto compiuto, quando poi magari si vedeva che si poteva evitare scegliendo altre strade. La situazione delle multinazionali è che hanno un cervello lontano da dove avvengono i fatti che non dà loro la possibilità di vedere diversi scenari e alternative. Invece volendo ci sono delle altre strade. Questo è un caso significativo».

In visita ai lavoratori della Speedline di Santa Maria di Sala, il ministro del Lavoro Andrea Orlando oggi ha portato la vicinanza del governo alle difficoltà che questo sito manifatturiero sta attraversando. Sono trascorsi mesi dalla notizia della decisione della svizzera Ronal, cui la Speedline fa capo, di chiudere l'azienda di Tabina e trasferire la produzione all'estero. In questo stabilimento, in cui lavorano oltre 600 persone, è scattata la protesta, è arrivata la solidarietà, poi l'impegno delle istituzioni e il lavoro del ministero che ha portato all'incontro con l'ad Oliver Brauner e al confronto con i sindacati e le istituzioni locali con l'obbiettivo di tracciare un piano di rilancio della fabbrica di cerchioni per auto. Il progetto dell'advisor proposto a Brauner alcuni giorni fa è rimasto sospeso nell'attesa che l'amministratore delegato si esprima sulla fattibilità del rilancio e degli investimenti.

La consigliera Deborah Onisto, cui il sindaco della Città metropolitana Luigi Brugnaro ha affidato l’incarico di seguire la vicenda già da dicembre scorso, era presente con l’assessore comunale Natascia Rocchi, delegata dal sindaco di Santa Maria di Sala, Nicola Fragomeni. «L'incontro è stato molto importante soprattutto per continuare a dare visibilità a una grave crisi aziendale che ha un forte impatto su tutto il territorio», ha detto Onisto. Hanno partecipato all’incontro anche i rappresentanti dei lavoratori di SuperJet di Tessera, che hanno avuto la possibilità di raccontare la difficile situazione per le conseguenze delle sanzioni alla Russia e a Putin. «La presenza dei rappresentanti istituzionali a tutti i livelli conferma l'unitarietà di tutte le istituzioni e la medesima volontà di procedere con azioni determinanti, per mantenere attive entrambe queste imprese sul nostro territorio. Continuerà il nostro pressing al ministero perché continui a seguire da vicino, con appositi tavoli, tutte le crisi in atto», ha concluso Onisto.

Quello che l'advisor ha detto, ha continuato il ministro Orlando incontrando i sindacati locali e nazionali (Stefano Boschini Cisl nazionale) è che «ci sono più scenari compatibili con la situazione di mercato. Seguiremo il confronto al Mise e attiveremo tutti gli strumenti necessari per accompagnare gli investimenti. Questa è una fase in cui anche le delocalizzazioni che ci sono state negli anni scorsi comportano un certo livello di rischio. È giusto farlo presente alle imprese. In Italia c'è un'esperienza industriale che non va in alcun modo deteriorata. Sul fronte delle filiere dell'automotive ci sarà un intervento che il ministro sta portando avanti. Abbiamo visto infatti introdurre norme che impediscono delocalizzazioni selvagge ma non il rischio di riduzione della capacità produttiva. Su questo stiamo lavorando e il ministero del Lavoro metterà a disposizione gli strumenti necessari per un rilancio di realtà come questa che hanno un valore strategico per l'economia industriale del paese».