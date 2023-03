Il ministro Sangiuliano a Ca' Foscari: «Venezia avrà un grande ruolo nel panorama culturale italiano» | VIDEO

Le istituzioni culturali, universitarie e di alta formazione cittadine sono coese e collaborano per la valorizzazione del patrimonio culturale della città: è il messaggio dato unitariamente quest’oggi al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano dai massimi rappresentanti delle istituzioni culturali cittadine, invitate dall’Università Ca’ Foscari Venezia a un incontro con il responsabile del dicastero di Via del Collegio Romano.

L’appuntamento, che si è svolto nell’aula Baratto di Ca’ Foscari, è stato introdotto dalla rettrice, Tiziana Lippiello, e ha visto gli interventi del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. In chiusura, il ministro Sangiuliano ha tenuto una trattazione sul tema “L’importanza dei beni culturali italiani nel panorama internazionale”.

«In questa sede – ha esordito Brugnaro – è rappresentato il meglio delle Istituzioni culturali cittadine, con cui abbiamo condiviso, insieme alla Regione, una visione della città in cui la cultura ha un ruolo determinante. Abbiamo lanciato il progetto di ‘Venezia città campus’, nell’ambito di un obiettivo ancora più ambizioso, in cui crediamo molto: ‘Venezia capitale mondiale della sostenibilità’. Ispirandoci al modello Boston, vogliamo proporre una rinascita fondata sulla tecnica e sulla ricerca. Un obiettivo che vuole allargarsi anche ad altre realtà, come l’Università di Padova, oltre alla VIU sull’isola di San Servolo. L’idea è di riuscire ad attrarre talenti e capacità per fare in modo che gli studenti possano scegliere la nostra città per la loro formazione e successivamente vita professionale. Questo progetto richiede la realizzazione di nuove aule, nuovi impianti, nuove infrastrutture. Abbiamo già ottenuto il sostegno del ministro all’Università Bernini e spero che anche il Ministero della Cultura possa sposarlo. Se accettiamo la sfida del progresso riusciremo a promuovere anche la cultura oltre che le nostre tradizioni e venezianità».

«Venezia è emblematica per la potenza attrattiva a livello internazionale – ha proseguito la rettrice Lippiello –. Nella nostra Università lo constatiamo continuamente nel crescente interesse di studentesse e studenti di tutto il mondo per lo studio dei beni culturali, della nostra cultura e della nostra lingua. Abbiamo la grande responsabilità di custodire questo patrimonio, tramandarlo e valorizzarlo e farne un’occasione, di sviluppo e di crescita del nostro Paese. Per questo motivo, il dialogo fra le istituzioni e il Ministero della Cultura è a mio avviso fondamentale: serve un Piano condiviso per la cultura e la sua valorizzazione nel mondo, obiettivi comuni pur nelle ovvie specificità, e anche una narrazione nuova che metta in evidenza non solo la bellezza, ma anche i talenti, l’innovazione e la creatività».