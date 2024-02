Il ministro Sangiuliano difende Biennale: «Spazio di libertà, sì a Israele»

Anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano interviene perentoriamente nel dibattito provocato dalla petizione della neonata piattaforma "Art Not Genocide Alliance" che chiede alla Biennale di Venezia di escludere Israele - presente con un suo padiglione nazionale ai Giardini - dall'esposizione che si aprirà il 20 aprile.

«È inaccettabile, oltre che vergognoso - ha dichiarato il ministro - il diktat di chi ritiene di essere il depositario della verità e con arroganza e odio pensa di minacciare la libertà di pensiero e di espressione creativa in una Nazione democratica e libera come l’Italia. Israele non solo ha il diritto di esprimere la sua arte ma ha il dovere di dare testimonianza al suo popolo proprio in un momento come questo in cui è stato duramente colpito a freddo da terroristi senza pietà». Sangiuliano aggiunge poi che: «Allo Stato di Israele, ai suoi artisti e a tutti i suoi cittadini va la mia più profonda solidarietà e vicinanza. La Biennale d’arte di Venezia sarà sempre uno spazio di libertà, di incontro e di dialogo e non uno spazio di censura e intolleranza. La cultura è un ponte tra le persone e le nazioni, non un muro di divisione».

La petizione, che ormai ha superato le 10 mila firme, molte delle quali provenienti dal mondo dell'arte contemporanea, nel chiedere l'esclusione di Israele fa riferimento ai precedenti del Sudafrica, escluso dalla Biennale tra il 1968 e il 1993, e della Russia, ritiratasi nel 2022 dopo che Biennale aveva rifiutato «ogni forma di collaborazione» con il governo russo dichiarato di non voler accettare «la presenza alle proprie manifestazioni di delegazioni ufficiali, istituzioni e personalità a qualunque titolo legate al governo russo». La Fondazone Biennale di Venezia ha scelto di non rilasciare dichiarazioni e commenti.