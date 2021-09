Si allontana dalla comunità, 17enne finisce in carcere

Il giovane era sottoposto a misura cautelare per maltrattamenti in famiglia in una struttura di Mira

Era stato affidato a una comunità di recupero per minorenni. Una misura che il giudice aveva disposto dopo che si era reso responsabile di maltrattamenti in famiglia. Ma di "tornare sulla retta via" I.F., 17enne veronese, non ne voleva sapere. Più volte si è allontanato dalla struttura, situata a Mira, violando le prescrizioni. Per questo, il giudice ha emesso un nuovo provvedimento, che ieri hanno eseguito i carabinieri. Il giovane è stato arrestato e portato in carcere.

A Spinea, invece, i militari hanno individuato e arrestato K.G. albanese 31enne, ricercato dal 2016 per scontare una condanna per lesioni personali, reato commesso a Venezia. Per lo straniero si sono aperte così le porte del carcere.