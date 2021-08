Quattro minorenni denunciati per tentato furto

Quattro minorenni sono stati denunciati, martedì sera, per un tentato furto a Pellestrina. Sono tre 16enni e un 17enne, residenti a Mestre e nel Miranese, sorpresi dai carabinieri a tentare di forzare la porta d’ingresso di uno dei capannoni del centro ittico sperimentale della Regione Veneto. Lo hanno fatto mentre erano in vacanza sull'isola. Non si sa con certezza cosa stessero cercando, probabilmente si è trattato di una bravata.

Dopo aver scavalcato la recinzione perimetrale, i 4 sono stati sorpresi a cercare di aprire uno degli ingressi mediante l’utilizzo di pali metallici trovati sul posto. L’azione è stata interrotta dai carabinieri che stavano svolgendo attività di controllo preventivo notturno, come avviene soprattutto durante l'estate quando è importante l’aumento delle presenze sull’isola.