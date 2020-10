L'Ulss 3 nelle scuole di Mirano e Dolo con la postazione tamponi mobili

Il camper attrezzato per i tamponi mobili, dell'Ulss 3, giovedì ha visitato quattro scuole nel distretto di Mirano-Dolo. La squadra di sanitari e di amministrativi ha sottoposto a tampone una settantina di studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio. Il camper, dotato di postazioni di personal computer e attrezzato all'interno per la gestione anche amministrativa dei tamponi, ha svolto nella mattinata la sua doppia funzione: in un primo caso ha funzionato come supporto logistico all'attività dei sanitari, nella postazione riparata messa a disposizione dalla scuola; in altri istituti è diventato anche fisicamente il luogo in cui i bambini e i ragazzi, convocati d'intesa tra la scuola e l'azienda sanitaria, si sono sottoposti al test.

«Si tratta di una modalità particolarmente agile - ha detto il dottor Alessandro Chinellato, referente per questa attività dell'Ulss 3 - particolarmente funzionale per effettuare i test di verifica nelle scuole. Per il tampone rapido servono pochi minuti per ogni ragazzo; l'esito è poi disponibile in una decina di minuti, e possiamo eventualmente avviare immediatamente anche la controprova con il tampone molecolare per la conferma dei risultati positivi al test rapido».

La postazione tamponi mobile dell'Ulss 3 è a disposizione per ogni intervento che sia necessario svolgere in loco, quindi in particolare per gli istituti scolastici, ma anche quando è necessario far giungere in una destinazione unica una squadra per un numero impegnativo di test. «La somma di questa diverse modalità operative ci consente di fare tutte le verifiche necessarie a fronte di un caso di positività nelle scuole, che in questa settimane hanno costituito e continuano a costituire un fronte di grande impegno», ha commentato il direttore Ulss 3 Giuseppe Dal Ben.

