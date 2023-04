Presidio al Giustinian, comitati e politica: «Mettere l'autorità anti corruzione da un'altra parte»

«Eravamo tanti e tante di fronte al Giustinian a Venezia oggi. Perchè rischia di chiudere o essere depotenziato, in una città già in difficoltà, in spopolamento proprio perché mancano i servizi a misura di cittadino». La consigliera regionale Elena Ostanel (Veneto che vogliamo) ha parlato del presidio di venerdì all'ospedale dove ha incontrato cittadini e comitati che hanno manifestato affinché venga mantenuto il presidio ospedaliero lagunare. «Attendo di capire cosa voterà il Consiglio alla mia mozione, sottoscritta da tutti i consiglieri di minoranza, per capire cosa la giunta regionale ha intenzione di dare con l'ex Giustian: è d'accordo nel lasciare i cittadini veneziani senza servizi essenziali? Lo dica chiaramente».

Il consigliere comunale Gianfranco Bettin (Lista Verde Progressista) ha ricordato le parole del sindaco. «Ha detto che la sanità pubblica non ce la fa. E ha ragione, ma dovrebbe dire perché la sanità pubblica “non ce la fa”: perché non riceve abbastanza finanziamenti, adeguati, e perché strutture anche storiche le vengono sottratte, in favore di speculazioni o per fare cassa da parte di aziende sanitarie sempre più spinte ad agire come aziende qualsiasi e non come indispensabili - i più necessari - servizi alle persone». L’Autorità anticorruzione per il consigliere «può essere benissimo ospitata a Venezia, ma altrove: gli spazi non mancano senza sottrarli alla già carente sanità pubblica».

Ci sarà una grande manifestazione cittadina, annuncia il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini (Tutta la città insieme!). «I servizi socio-sanitari vanno difesi e anzi potenziati, non diminuiti e trasferiti altrove, com’è nei piani della Regione, che intende spostare all’ospedale Civile molte delle funzioni attive nel distretto di Dorsoduro, portandolo progressivamente a chiusura. Non abbiamo intenzione di mollare e anzi, chiameremo la città ad una grande manifestazione il prossimo 6 maggio, per dimostrare che è tutta Venezia che è contraria a queste decisioni scellerate».

L’iniziativa è stata promossa da: Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana, Associazione Amici del Giustinian, Laboratorio Occupato Morion, LI.S.C Collettivo Universitario, Unione Universitari Venezia, Lega Spi Cgil Venezia e isole, Cgil Funzione pubblica, Pd Venezia, Tutta la Città Insieme!, Verde Progressista, Movimento 5 Stelle.

«Insediare qui l’Authority antiriciclaggio sarebbe un atto monocratico di Zaia - commenta il consigliere regionale del Partito Democratico Veneto, Jonatan Montanariello - I cittadini hanno bisogno di servizi. Mi chiedo quale rilievo politico possa avere una scelta come questa, operata d’imperio, e che fin da subito abbiamo contestato presentando un’interrogazione a metà febbraio. La realtà ci dice che i cittadini hanno bisogno in modo crescente di servizi e non di smantellamenti del sistema. Il Giustinian, invece di essere destinato a tutt’altro utilizzo rispetto a quello sanitario, dovrebbe essere semmai potenziato. Si fa un gran parlare di vivibilità nella città storica e di volontà di far tornare le persone a popolare Venezia. Ma in questo modo si fa esattamente il contrario. Continueremo a dare battaglia per difendere il Giustinian».

Anche Erika Baldin, capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Consiglio regionale, assieme alle colleghe consigliere e consiglieri di opposizione nella V Commissione che si occupa di sanità e politiche sociali, ha partecipato alla manifestazione che il Movimento per la Sanità Pubblica veneziana ha convocato davanti all’ex ospedale Giustinian di Venezia. Secondo la candidatura avanzata dal presidente della Giunta regionale Luca Zaia, potrebbe insediarsi l’Agenzia europea contro il riciclaggio di denaro. «Poco più che una boutade propagandistica - l’ha definita la consigliera - con poche possibilità di realizzarsi. L'opposizione consiliare al Comune di Venezia - prosegue Baldin - con in testa Sara Visman e il M5S, le associazioni di cittadinanza e le confederazioni sindacali stanno facendo muro, e hanno raccolto oltre 9 mila firme contro il trasferimento di questi servizi all’ospedale Civile». «Tutti e riempirsi la bocca di sanita pubblica durante il Covid, e ora assistiamo invece al rischio di chiusura di poli e reparti in Veneto», conclude la consigliera Ostanel (Vcv).