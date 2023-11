A Mestre la mobilitazione per Giulia Cecchettin: «Nessuno è escluso» | VIDEO

In migliaia nel pomeriggio di martedì 21 novembre per manifestare contro la violenza di genere e in ricordo di Giulia Cecchettin. Il corteo, partito da Piazzetta Coin, si è spostato in via Carducci, proseguendo per via Einaudi e giungendo infine in Piazza Ferretto