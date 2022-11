«Le persone non ce la fanno più»: i sindacati scendono in piazza | VIDEO

La manifestazione dei sindacati si è tenuta questa mattina per chiedere interventi urgenti alla Regione del Veneto

Si sono mossi in corteo dal piazzale della stazione ferroviaria di Venezia, bandiere e striscioni alla mano, diretti in campo San Geremia. Erano almeno un migliaio, martedì mattina, i partecipanti alla manifestazione "Salviamo il sociale" organizzata da Cgil, Cisl e Uil. Un'iniziativa nata dall'esigenza di avere delle risposte sul fronte dell'emergenza economica in corso, che, spiegano i segretari regionali delle sigle, «sta mettendo sotto pressione l'intero sistema di welfare territoriale», composto da case di riposo, asili nido, scuole materne e di formazione professionale, centri residenziali e diurni, e l'edilizia residenziale pubblica.