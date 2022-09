Regata e proteste: ambientaliste con le mani sul Giorgione. Uno striscione per il Gazzettino

La Regata storica veneziana di domenica è stata anticipata da un sit in ambientalista, in mattinata, e nel pomeriggio da una mobilitazione contro la chiusura della sede lagunare del Gazzettino che rischia, con lo stop, di dover rinunciare a un punto di riferimento. Diversi quindi i gruppi che hanno approfittato dell'evento per fare sentire la propria voce su questioni urgenti per la città. Il Gruppo25Aprile e di Venessia.com hanno distribuito centinaia di volantini contro la chiusura della sede lagunare del quotidiano, annunciata qualche giorno fa dal sindacato dei giornalisti del Veneto, che ha espresso preoccupazione per la “chiusura temporanea” e il trasferimento della sede a Mestre.

Innanzitutto, verso le 11.30, alle Gallerie dell’Accademia due giovani del movimento "Ultima generazione" hanno chiesto di agire, con urgenza, per fermare il disastro climatico incollando le proprie mani alla cornice del dipinto cinquecentesco “La Tempesta” del Giorgione. «Ogni giorno siamo testimoni di fenomeni atmosferici estremi in tutto il mondo, a cominciare dal nostro territorio. Circa 50 alluvioni hanno colpito l’Italia negli ultimi 20 anni. Tutta l’Italia è costretta a razionare l’acqua a causa della siccità». Le ragazze, poi sedute a terra con uno striscione, sono state fatte allontanare.

Le richieste

«Va interrotta immediatamente la riapertura delle centrali a carbone dismesse e cancellare il progetto di nuove trivellazioni per la ricerca ed estrazione di gas naturale - affermano gli attivisti di "Ultima generazione" -. E occorre aumentare la produzione di energia solare ed eolica di almeno 20 GW nell’anno corrente, creando posti di lavoro nel campo delle energie rinnovabili, aiutando la transizione dei lavoratori dell’industria fossile verso mansioni innovative e sostenibili».

Le elezioni

Per i giovani del sit in all'Accademia la campagna elettorale in corso non avrebbe dato priorità alla lotta contro i cambiamenti climatici. «Famiglie impoverite, una guerra alle nostre porte, il paese sotto la minaccia della crisi energetica e stremato dalla siccità: la crisi climatica non è considerata una priorità imprescindibile nei programmi delle coalizioni in campo. Non ci fermeremo fin quando dalle parole, dai vuoti annunci, dalle dichiarazioni senza un seguito non si passerà ad un’azione nell’interesse della Terra e delle generazioni presenti e future».

Chiusura lagunare del Gazzettino

Gli attivisti del Gruppo25Aprile e Venessia.com nel pomeriggio, poi, poco prima dell'inizio della Regata, hanno presidiato l'ingresso del palco delle autorità distribuendo almeno 300 volantini in 4 lingue. «Il Gazzettino deve restare a Venezia», il messaggio contenuto anche in uno striscione che è stato fatto sfilare lungo il canal Grande. «Ogni volta che in centro storico chiude un ufficio o un servizio è una sconfitta - hanno commentato le due associazioni che hanno organizzato e dato luogo alla mobilitazione - Non dovrà accadere di nuovo. La perdita di un'altra sede suona come una sconfitta per la città ed è il segno di una nuova resa». Non è per la difesa della testata in sé che sono scesi in campo, hanno precisato, ma per chiedere che la funzione d'informazione che svolge a Venezia non venga portata per essere svolta in un altro luogo fuori dal centro storico.

«Sgv - si legge nel comunicato sindacale - condivide il timore che si tratti del primo atto concreto di smantellamento e abbandono del presidio veneziano da parte di una testata che si fregia – e con le colleghe e i colleghi lo rivendichiamo – di essere il “giornale di Venezia” e la sua voce. È singolare che di fronte alla giusta battaglia intrapresa dal Gazzettino per sensibilizzare sul fenomeno dello “svuotamento” del centro storico veneziano, sia proprio il giornale ad andarsene».