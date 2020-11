Navigazione Actv: modifiche alle linee 1, 2 e 2/ a partire dall'1 dicembre

L'azienda di trasporti Actv ha informato che a partire da martedì 1 dicembre 2020 viene modificata l’organizzazione delle linee di vaporetti 1, 2 e 2/, che navigano tra il Canal Grande e il Canale della Giudecca.

Le corse di linea 2 in partenza da San Zaccaria per Giudecca, Tronchetto e P.le Roma proseguono come linea 1 per Ferrovia, Canal Grande, Bacino San Marco e Lido SME con una frequenza di cinque corse all’ora. Viceversa le corse di linea 1 in partenza da Lido SME per Bacino San Marco, Canal Grande, Ferrovia e P.le Roma proseguono come linea 2 per Tronchetto, Canale della Giudecca e San Zaccaria con una frequenza di cinque corse all’ora. Inoltre, viene rinforzato il servizio in Canal Grande tra P.le Roma, Ferrovia e Rialto (e viceversa) con una frequenza di tre corse all’ora di linea 2/.

Di seguito il dettaglio del servizio:

Linea 1

dalle ore 07:25 alle ore 23:40 le corse di linea 1 giunte a P.le Roma proseguono come linea 2 per San Zaccaria via Canale della Giudecca

da P.le Roma F per Lido SME corse alle ore 19:09 e dalle ore 19:21 alle ore 20:41 ai minuti 1-21-41

da Lido SME D per P.le Roma corse alle ore 19:08, 19:20, 19:32, 19:52, 20:12 e 20:42

Linea 2

dalle ore 06:57 alle ore 23:35 le corse di linea 2 giunte a P.le Roma proseguono come linea 1 per Lido SME via Canal Grande

da Rialto C per P.le Roma e San Zaccaria via Canale della Giudecca corse alle ore 06:37, 06:49 e 07:01

da P.le Roma E per San Zaccaria via Canale della Giudecca corse dalle ore 07.28 alle 19:52 ai minuti 04-16-28-40-52

da San Zaccaria B per P.le Roma via Canale della Giudecca dalle ore 06:13 alle ore 18.01 ai minuti 01-13-25-37-49, dalle ore 18:16 alle ore 19:56 ai minuti 16-36-56 e dalle ore 20:26 alle ore 22:56 ai minuti 26-56

Linea 2/

da P.le Roma F per Ferrovia e Rialto corse dalle ore 07:11 alle ore 19.31 ai minuti 11-31-51

da Rialto C per Ferrovia e P.le Roma corse dalle ore 07:32 alle ore 19:52 ai minuti 12-32-52