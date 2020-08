Molestata nel negozio, commessa respinge l'aggressore con lo spray urticante

Una commessa è ricorsa allo spray antiaggressione per difendersi dal comportamento ossessivo di un cliente che l'ha importunata per diversi giorni. È successo in un negozio in Strada Nova, a Venezia, la settimana scorsa.

Il cliente, un tedesco di mezza età affetto da scompensi psichici, si sarebbe presentato più volte nell'esercizio in cui la ragazza presta servizio, facendole una serie di avances sempre più spinte. La cosa sarebbe andata avanti per circa una settimana finché, dalle molestie verbali, è passato all'approccio fisico. Nel momento in cui ha tentato di abbracciare la commessa, però, lei si è difesa utilizzando lo spray ed è riuscita ad allontanarlo.

Nel frattempo la ragazza, sentendosi minacciata, aveva allertato la polizia locale. Le pattuglie del servizio sicurezza urbana sono arrivate sul posto, hanno raccolto la sua testimonianza e infine bloccato il molestatore. L'uomo, su parere medico, è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. La ragazza ha sporto denuncia dell'accaduto.