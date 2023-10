Monitoraggio sui consumi energetici in casa, si cercano volontari

Dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è arrivato all’università di Padova anche l’incarico di accertare l’esatto fabbisogno energetico degli appartamenti italiani. Per farlo, è necessario conoscere i dati reali sui consumi energetici (prevalentemente del gas per riscaldamento) e sulle abitudini delle persone. Il progetto è frutto della collaborazione fra Anaci, l'Associazione amministratori condominiali, e l'università di Padova. Già attivo nel capoluogo patavino, ora si estende a tutto il Veneto.

Lo studio, curato dal docente Angelo Zarrella e dal ricercatore Jacopo Vivian, promuove una campagna di monitoraggi sulle condizioni ambientali interne: temperatura dell’aria, umidità, CO2, consumi energetici degli elettrodomestici come lavatrice e lavastoviglie. Con l’elaborazione dei dati ottenuti, sarà possibile condurre simulazioni energetiche, su scala urbana, più accurate e reali, così da poter valutare l’impatto delle diverse soluzioni di efficientamento. L’obiettivo è avere dati reali per creare un modello per il calcolo dei consumi dello stock edilizio italiano, che consiste, per la maggior parte, da edifici residenziali, costruiti prima degli anni ‘90.

Il monitoraggio avverrà installando appositi strumenti di misura nelle unità per la durata di un anno, raccogliendo i dati di consumo dalle bollette, predisponendo un questionario anonimo sulle abitudini di consumo dei partecipanti. Gli strumenti da installare nell’abitazione sono l’energy meter, che verrà attivato sul quadro di casa da un elettricista certificato, due “prese intelligenti” ed altrettanti sensori ambientali (temperatura umidità e CO2), una centralina per la raccolta dati. I costi sono interamente a carico dell’università di Padova.

Per il disturbo e per compensare la spesa precalcolata per i consumi della centralina, i partecipanti riceveranno un buono spesa da 50 euro, spendibile su piattaforma on-line. Dopo un anno, gli utenti potranno decidere se mantenere gli strumenti o se rimuoverli: in caso di accettazione, sarà possibile effettuare un ulteriore anno di monitoraggio con aggiunta di interfaccia grafica per la visualizzazione delle misure su smartphone. A conclusione del monitoraggio, ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di collaborazione da parte dell’università degli studi di Padova e di Anaci Veneto.

Le disponibilità vanno segnalate a pnrrgreen@gmail.com, indicando indirizzo e telefono.

Nel giugno scorso Anaci Padova ha già consegnato ai ricercatori dell’ateneo cittadino i dati relativi ai consumi di gas di tutti gli edifici urbani nell’anno 2020 (via per via, civico per civico), nonché i dati raccolti in due anni e mezzo relativi a 849 condominii, indicandone l’ubicazione, il volume, la potenzialità della centrale termica e gli annuali consumi di gas. Questi sono i dati di base essenziali per iniziare la realizzazione del progetto Urbem, finanziato dal ministero dell'università e affidato agli atenei di Padova, Milano, Firenze, Roma e Catania. Il progetto si propone di monitorare le condizioni di comfort termico e qualità dell’aria, nonché i consumi di energia elettrica e gas in centinaia di unità residenziali in tutta Italia.