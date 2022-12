Actv, Montanariello: «Si chiuda la stagione del muro contro muro»

«Si chiuda stagione del muro contro muro, si apra dialogo tra azienda e nuove Rsu». A dirlo il consigliere regionale del Partito Democratico Veneto e vicepresidente della commissione Trasporti, Jonatan Montanariello.

«Actv continua a vivere una situazione di stallo sul fronte del dialogo tra azienda e Comune da un lato e sindacati dall’altro. Un nulla di fatto che produce soltanto tensioni e disagi per gli utenti e i lavoratori». Per il consigliere, «in questi ultimi due anni l’azienda ha di fatto applicato quella politica di risparmio sui lavoratori che non è stata sancita da accordi tra le parti. Una strategia che oltre a fare carta straccia di ogni principio di concertazione, non ha sortito neppure effetti economici rilevanti, visto che i problemi di bilancio sono tutti ancora evidenti».

Da poco sono state elette le nuove rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) e questo va colto come momento di svolta per Montanariello, «per mettere fine al muro contro muro e aprire una fase di dialogo costruttivo. Il recente passato ha dimostrato il fallimento della logica aziendale che ha fin qui ha animato l’amministrazione comunale veneziana e la dirigenza di Actv. Proseguire su questa strada sarebbe davvero diabolico e lesivo per tutti».

Intanto venerdì è atteso uno sciopero che promette di paralizzare non solo i trasporti ma anche gli altri servizi pubblici. Un'astensione nazionale che, per quanto riguarda il locale, potrebbe declinarsi ancora attorno alla vertenza in corso dal 2020 sulla disdetta unilaterale dei contratti integrativi Avm Actv per il trasporto. Da qui l'appello del mondo sindacale e in parte politico affinché siano superate le pregiudiziali che fino a questo momento hanno impedito di trovare un accordo e superare lo stallo delle trattative tra la Partecipata pubblica e le organizzazioni. Pochi giorni fa sono stati eletti i nuovi delegati della Rsu della Triplice (Cgil, Cisl e Uil), per questo si torna a far leva sulla possibilità di riaprire un dialogo.