Attraversa la strada con un'amica, investita da un'auto muore sul colpo

Incidente mortale a Saonara (Padova). A perdere la vita è stata Fiorella Chigliaro, donna di 73 anni anni residente in paese. Come riporta PadovaOggi, secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'anziana stava attraversando via Vigonovese con un'amica, quando è stata investita da una Yaris condotta da un uomo di Santa Maria di Sala. Nell'impatto la donna non ha avuto scampo.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Da Padova, oltre ai sanitari del Suem 118, si è alzato anche l'elisoccorso, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. La dinamica è ancora in corso di valutazione da parte della polizia locale, guidata dal comandante Luca Meneghini.

Non appena è giunto il nullaosta del pubblico ministero di turno, la salma è stata trasferita all'istituto di Medicina legale dell'ospedale di Padova, in attesa di essere affidata ai familiari, per organizzare le esequie. Il conducente dell'auto, illeso e negativo all'alcoltest, è stato iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale.