Morta bimba di un anno dimenticata in auto sotto il sole

Una bambina di un anno è morta oggi, 18 luglio, dopo essere rimasta chiusa per diverse ore in un'auto nell'area industriale di Marcon, in via Pialoi. In base a una prima ricostruzione, il decesso sarebbe stato causato da un tragico errore: il padre andando al lavoro avrebbe lasciato la piccola in macchina, nel parcheggio dell'ufficio (la sede della Lodes, un'azienda di sistemi di illuminazione), probabilmente dopo essersi dimenticato di accompagnarla all'asilo o in altro luogo.

I primi ad accorgersi della presenza della bimba nell'automobile sarebbero stati i colleghi, che avrebbero avvertito il padre. Erano circa le 14 quando l'uomo è tornato al veicolo e ha chiamato i soccorsi. La bambina, però, era ormai rimasta troppo tempo sotto il calore incandescente del sole. L'ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti e ha portato la piccola d'urgenza al pronto soccorso, ma non c'era più nulla da fare. Gli specialisti dell'Ulss 3 si stanno ora occupando di fornire supporto psicologico alla famiglia, residente a Mogliano Veneto (Treviso).

Un messaggio di cordoglio è stato diffuso dal sindaco Matteo Romanello: «Una nuova tragedia a Marcon. Sono sconvolto per la dinamica di questo tragico evento, e sono vicino alla famiglia in questo momento difficile. Chiedo a tutti di astenersi da qualsiasi commento che in questo momento sarebbe senza alcun dubbio fuori luogo».

La tragedia si è verificata in una delle giornate più calde dell'estate, con temperature oltre i 30 gradi centigradi. La temperatura interna di un veicolo parcheggiato al sole può superare di 15°C quella esterna, arrivando nei periodi più torridi anche oltre i 50°C e creando condizioni non tollerabili dal corpo umano, specialmente quello dei bambini.

Episodi di questo tipo avvengono periodicamente. Come ricorda l'Asaps, Associazione sostenitori amici polizia stradale, «ogni anno nel mondo e anche nel nostro Paese assistiamo ad episodi particolarmente gravi in cui muoiono centinaia di bambini, a causa di colpi di calore a bordo di veicoli chiusi, al cui interno vengono dimenticati figli o nipoti, oppure perché gli stessi giocando hanno inavvertitamente chiuso il mezzo, rimanendovi intrappolati. Le tragedie familiari sono immense - prosegue l'associazione - il dolore della perdita di un figlio si trasforma spesso in profonde crisi psicologiche di una famiglia che continua a vivere nel rimorso e spesso se ne esce solamente creando associazioni che iniziano a sensibilizzare sul delicato tema della salute dei nostri bimbi». Nell'imminenza delle grandi partenze estive, Asaps ricorda che vige l'obbligo del seggiolino con apposito dispositivo di allarme anti-abbandono per bambini sotto i 4 anni di età.