Tragedia a Tombelle: bimba di un anno e otto mesi investita e uccisa

Una tragedia ha scosso Tombelle di Vigonovo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 agosto. Una bambina di un anno e otto mesi è morta, sembra, dopo essere stata investita da un'automobile che stava procedendo in retromarcia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, con elisoccorso, e carabinieri locali. Per la bimba, però, non c'è stato nulla da fare.

