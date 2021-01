Mamma di 28 anni muore a Venezia a seguito di un malore improvviso

Sembra che stesse passeggiando insieme a degli amici in Strada Nuova, quando ha avvertito un malore che le è stato fatale. Daiana Vianello, 28enne originaria di Sacca Fisola, si è spenta così, sabato mattina. A nulla sono serviti l'intervento dei sanitari del Suem e i tentativi dei medici dell'ospedale Civile di salvarla. La causa della morte sarebbe un aneurisma. La notizia è riportata questa mattina dai quotidiani locali.

La giovane, molto conosciuta anche a Cannaregio, lascia il marito, gondoliere in Bacino Orseolo, e due figlie piccole. Il cordoglio per la scomparsa della giovane è stato espresso da più persone sui social, in particolar modo nei gruppi della città. I funerali si terranno domani mattina alle 11, nella chiesa di San Gerardo Sagredo a Sacca Fisola, nel campo parrocchiale.