Si è spenta a 48 anni la dottoressa Erika Morelli, uno dei pilastri dell'ospedale di Venezia

Ulss 3 in lutto: nella notte tra sabato e domenica è mancata a 48 anni la dottoressa Erika Morelli, responsabile dell'équipe veneziana di Malattie infettive, a causa di una grave malattia. Abruzzese di origine, si era specializzata a Padova.

«Era il riferimento primo - sottolinea il primario, Sandro Panese - della nostra direzione, ed una guida per tutta la squadra al Civile, per la professionalità e la passione con cui si dedicava al lavoro, alla programmazione delle attività e alla cura e all'assistenza dei pazienti ricoverati. Lascia in tutti noi un vuoto incolmabile come professionista e come amica».

Il direttore del Santi Giovanni e Paolo, Fabio Gracegga, la ricorda come uno dei pilastri dell'ospedale. «Ci lascia un medico esemplare - ha detto -, una specialista che durante la pandemia ha rivestito un ruolo fondamentale, mostrando tutte le sue qualità professionali ed umane. Con commozione aggiungo che con Erika se ne va un'amica che mancherà moltissimo a me e a tutti quelli che hanno avuto il privilegio di lavorare con lei».

Anche la direzione dell'azienda sanitaria si stringe nel lutto ai familiari, e piange un perdita inattesa: «So che molte persone - ha commentato il direttore generale, Edgardo Contato - hanno vissuto nel reparto di Malattie infettive, in particolare nei momenti più aspri della pandemia, la loro faticosa odissea. Credo che oggi, insieme a tutti noi dell'Ulss 3, anche tutti i degenti che qui sono stati curati e assistiti, e tutti i loro familiari, ricordino con affetto, e ora con dolore profondo, la dottoressa Morelli».

Le esequie saranno celebrate oggi, lunedì 27 novembre, in provincia di Pescara, dove la dottoressa Morelli si era da poco ritirata per affrontare la malattia.