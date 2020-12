Lutto nella politica locale, è morta l'ex candidata Roberta Longhin

È lutto nella politica locale: è morta a 58 anni l'ex candidata al consiglio comunale di Venezia, Roberta Longhin. È mancata a Mogliano (Treviso). Lo riporta TrevisoToday. Stimata dipendente pubblica (nella segreteria dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adiatrico), era originaria di Mestre, dove si era diplomata al Luzzatti, e in passato si era candidata come consigliera comunale. Da tempo residente nella Marca trevigiana, aveva studiato alla facoltà di Architettura di Venezia e per un periodo (dal 1983 al 1985) era stata presidente dell’associazione sportiva Mariners Venezia American Football. A portarla via alla vita, a poco meno di due mesi dall'ultimo compleanno, una malattia che non le ha lasciato scampo. Lascia le figlie Beatrice e Giorgia. Attivista di lungo corso, in passato è stata anche nel direttivo dell’Associazione di quartiere centro nord.

Tra i primi a ricordarla il sindaco di Mogliano, Davide Bortolato: «È con grande tristezza che apprendo della scomparsa di Roberta Longhin, una donna appassionata e pronta a spendersi per rappresentare i cittadini. In questo momento di dolore porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Ciao Roberta». Questo invece il ricordo di Cristina Manes, Portavoce del Movimento 5 Stelle di Mogliano: «Il Movimento 5 Stelle del Veneto piange la notizia della grave perdita di Roberta Longhin e si stringe alle figlie e alla famiglia in questo momento di dolore. Porteremo sempre nel cuore il ricordo di una donna immensa, con una forza di volontà incredibile che ha combattuto sempre, fino all'ultimo. Roberta si è sempre spesa per il Movimento 5 Stelle, candidata consigliera a Venezia (nel 2015) e candidata sindaco a Mogliano Veneto nel 2019. Ciao Roberta!». E ancora, questo il ricordo della lista Piazza Civica di Mogliano: «È con grande dolore che Piazza Civica apprende la notizia della scomparsa di Roberta Longhin. Il vicesindaco​ e assessore Giorgio Copparoni e il consigliere comunale Stefano Bison, a nome di Piazza Civica, desiderano far giungere il loro più sentito cordoglio ai familiari, ai conoscenti e ai simpatizzanti del Movimento 5 Stelle di Mogliano».