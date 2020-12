Stigliano in lutto per Giada: il sorriso più bello si spegne a 27 anni

Stigliano in lutto per la morte di Giada Senis, 27enne sconfitta dalla malattia. Si era ammalata pochi mesi fa e per dedicarsi alle cure aveva dovuto lasciare il proprio lavoro nell'agenzia immobiliare Gotter di Mirano. La giovane ha lasciato stretti in un doloroso silenzio la madre Roberta, il padre Andrea, la sorella Giulia e il compagno Massimo con cui conviveva nella zona di Mirano, i quali hanno voluto ricordarla con un pensiero nell'epigrafe: «La tua gioia e il tuo entusiasmo continueranno ad alimentare il tuo ricordo nella nostra quotidianità»

Anche i suoi ex colleghi di lavoro hanno deciso di ricordarla in modo tangibile. Via tutti gli annunci immobiliari dalla vetrina, sostituiti con alcune sue foto e due pensieri: «Hai lasciato un vuoto che rimpie tutto lo spazio e un silenzio che spacca i timpani» e «Chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerti, per sempre porterà con sé il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere». I funerali di Giada saranno celebrati domani, sabato 12 dicembre, alle 15 nella chiesa di Stigliano. La famiglia ha chiesto che le offerte siano devolute all'Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) e allo Iov (Istituto oncologico veneto).