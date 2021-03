Malore fatale alla guida: morta una donna di 73 anni

Soccorsi vani per Giannina Semenzato: ha perso la vita lungo via Pertini, a Mestre, lunedì pomeriggio

Ha avuto un malore mentre era al volante della sua macchina ed è uscita di strada. È morta così Giannina Semenzato, di 73 anni, residente a Carpenedo. Erano le 17.30 di lunedì e la donna stava guidando lungo via Pertini a Mestre, nelle vicinanze della rotonda all'incrocio con via Anselmi; ha perso improvvisamente conoscenza e l'auto, una Fiat Panda, ha continuato la sua corsa senza più controllo, perdendo velocità e fermandosi in prossimità del cancello del liceo Stefanini, senza urtare alcunché.

Sul posto sono arrivati i soccorsi e gli agenti del reparto motorizzato della polizia locale. Gli operatori sanitari hanno tentato di rianimarla ma non c'è stato niente da fare. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe morta sul colpo, probabilmente a causa di un infarto.