Linda morta dopo il tuffo al Lido. Il papà: «Era luce. Il destino me l'ha portata via»

«Mia figlia era una ragazza sana. Non prendeva farmaci né altro. Anni fa aveva fatto judo e atletica e quando era piccola partecipava alle maratonine di Campalto, dove per due volte ha vinto la gara. Era bella. Riempiva la casa con la sua presenza. Affettuosa, espansiva, a volte appiccicosa per le troppe coccole, ma allora sapevo che poi mi avrebbe chiesto qualcosa». Sorride il papà di Linda Zennaro, Roberto. Ma è un riso amaro. Da poche ore ha perso uno dei suoi affetti più cari - Il destino me l'ha portata via. Sto passando il dolore più grande che esista al mondo».

Aveva la vita davanti, Linda. Sogni, desideri, un futuro da costruire. Sabato, in vista della notte del Redentore è uscita con il suo fidanzato, Giacomo Scarpa, 28enne di Mestre, per andare a vedere i fuochi dal Lido e poi andare a una festa. Ma non è più tornata. Avevano raggiunto assieme gli Alberoni all'estremità dell'isola, e all'altezza del faro si sono seduti a parlare, scherzare e giocare l'uno a fianco all'altra. Dopo lo spettacolo pirotecnico Linda ha deciso di fare un bagno. Si è immersa nell'acqua da sola, senza di lui, che invece è rimasto a riva a guardarla e per un po' hanno continuato a parlare mentre lei era supina, di schiena e galleggiava. Dopo qualche istante la giovane ha smesso di rispondere. Non rideva più, ha raccontato Giacomo. Lui allora ha chiamato i soccorsi.

Quando il Suem e i carabinieri hanno ricevuto l'allarme, era l'una e mezza. Tutto è successo un'oretta prima. Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, poco dopo, a trovare il corpo della ventenne vicino a dove si era immersa. Per lei non si poteva fare più nulla. Gli operatori sanitari hanno portato Linda al Pronto soccorso, mentre nell'area del faro sono rimasti a fare i rilievi i militari dell'Arma lagunare. All'ospedale la salma è stata messa a disposizione delle indagini. «Per tutta la notte non abbiamo saputo niente - commenta il papà di Linda - Non siamo stati avvisati dalle forze dell'ordine. Sono venuti poi a portarci le carte della procura da firmare. Siamo andati noi in cerca di loro, sapendo per vie indirette che era successo qualcosa di molto grave. Mi domando, umanamente parlando, se sia possibile averla intravista solo dopo, in una cella».

Roberto Zennaro non dà colpe a nessuno. «Non ho ricevuto ancora alcuna informazione. Non punto il dito contro qualcuno - spiega - Per me il fidanzato di mia figlia è una brava persona. È venuto da noi a parlare domenica. Era distrutto. È un ragazzo perbene, innamorato di mia figlia. È venuto per casa in questi sei mesi che avevano iniziato a frequentarsi. Ho saputo che per il dolore non ha retto ed è stato portato all'ospedale». Il fratello del papà Roberto, zio di Linda, la pensa come il padre.

«Il ragazzo ha creduto che Linda stesse scherzando quando in acqua non rispondeva. Era fatta così, allegra, prendeva un po' tutto per gioco. "Smettila adesso. Non fare la sciocca", le ha detto lui. "Basta con questi scherzi stupidi. Linda ora rispondi". Ma non la sentiva più. Non la vedeva. E allora ha chiamato i soccorsi. Linda con l'acqua non aveva problemi - dice lo zio - nuotava come un pesce. Forse ha avuto un malore. È stato un tragico incidente». Ora nulla potrà restituirla ai genitori e al fratello Alvise.

«Ho perso il mio unico punto di forza», dice lui con il viso rigato dalle lacrime. Fa qualche passo al bar in centro a Campalto, vicino casa. Poi si ferma, sostenuto dai cugini. «Di lei scrivete solo cose belle». Linda aveva appena finito un corso per tatuatrice e voleva fare esperienza nel campo. «Le piaceva l'arte, il disegno ed era portata. Linda era una figlia normale, speciale - ricorda il padre - Descrivetela come una sorella, perché lei era dolce, gioiosa, era la luce e io non so darmi pace».