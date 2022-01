Trovata morta in casa l'imprenditrice Maria Chiara Gavioli

È stata trovata morta nella sua villa di Mogliano Veneto, stroncata probabilmente da un malore, Maria Chiara Gavioli: 47 anni, era imprenditrice conosciuta sia nella Marca che nel Veneziano ed era stata per anni al centro delle cronache giudiziarie, con il fratello Stefano, a causa di alcune controversie legate al settore dei servizi ambientali.

Secondo TrevisoToday il corpo senza vita della donna, madre di due figli, è stato trovato dalla colf ieri pomeriggio, 19 gennaio. A pochi passi dal corpo alcuni medicinali. Sul posto sono arrivati il personale del suem e i carabinieri. Il medico legale non ha ravvisato segni che possano ricondurre il decesso ad altre cause se non un malore: la donna, infatti, soffriva di problemi di salute.