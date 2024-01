In ospedale per presunta gastroenterite, muore poche ore dopo: medico indagato

Il pubblico ministero della procura di Venezia, Daniela Moroni, ha aperto un procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario per fare piena luce sulla morte di Marta Callegaro, 62enne di Mira deceduta improvvisamente all’ospedale di Dolo il 30 dicembre. Lo riferisce Studio 3A, a cui si è affidato il marito della vittima.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il sostituto procuratore, dopo aver acquisito e posto sotto sequestro tutta la documentazione clinica, ha iscritto nel registro indagati, anche come atto dovuto, una dottoressa del pronto soccorso del nosocomio e disposto l’esame autoptico sulla salma, che sarà effettuato martedì 9 gennaio alle ore 13.

La signora Callegaro, che non soffriva di alcuna patologia né assumeva farmaci, il 29 dicembre aveva iniziato a manifestare sintomi che facevano pensare a un'influenza. Nel pomeriggio, la donna avrebbe perso i sensi per un paio di minuti, e a quel punto il marito ha chiamato il 118.

Dopo gli accertamenti in pronto soccorso, i medici avrebbero riscontrato disidratazione e una possibile gastroenterite; ma alle 4.50 del 30 dicembre, la donna è andata in arresto cardiaco ed è stata intubata. Marito e figlio, avvertiti della situazione, hanno raggiunto l'ospedale in meno di mezz'ora, ma ormai era troppo tardi: i dottori hanno comunicato il decesso della loro cara, inutili i tentativi di rianimazione durati più di un'ora.