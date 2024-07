Fa il bagno e non riemerge più. Morta una giovane di 21 anni al Lido

«La notte del Redentore funestata dalla notizia della morte di una ragazza nel mare di fronte al faro Rocchetta al Lido». Dalle pagine Facebook, il giorno dopo la notte dei fuochi, emerge la drammatica notizia che per il secondo anno consecutivo, seppur in circostanze completamente diverse, c'è stata la morte di una donna giovane, dopo un bagno tra laguna e mare, fra mezzanotte e l'una. Non ci sono imbarcazioni coinvolte nella tragedia. Il fatto è avvenuto via terra, in località Malamocco al Lido. Il racconto parla di una 21enne in compagnia di un ragazzo che in occasione della nottata di festa voleva fare il bagno notturno e si è immersa in acqua senza poi tornare più a terra, e senza rispondere alle chiamate dell'amico che era con lei e ha provato a cercarla. Poi è scattatta la richiesta d'aiuto. Lui infatti, preoccupato perché non la vedeva più e non la sentiva pur continuando a chiamarla, ha telefonato al 112.

La giovane è stata ritrovata intorno all'una e mezza. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato la 21enne, residente a Firenze e forse alloggiata a Mestre, in un breve arco di tempo da quando la chiamata al numero unico emergenze è arrivata alla centrale. L'uomo che era con lei, nella notte tra sabato e domenica ha chiesto aiuto perché la compagna non è più riemersa, secondo la testimonianza. Lui l'ha chiamata varie volte, l'ha cercata ma senza avere risposta. In poco tempo il Suem, i sommozzatori dei vigili del fuoco e i natanti dei carabinieri lagunari erano sul posto.

Dal gommone gli operatori del 115 hanno individuato la 21enne in poco tempo e l'hanno riportata a terra, dove i medici del 118 hanno iniziato l'intervento di rianimazione, ma sembra ormai quando era tardi per poterla salvare, nonostante la corsa verso l'ospedale. Il medico eseguita una prima ispezione del corpo lo ha rimesso a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sarà il pm nelle prossime ore a decidere per l'esame autoptico. Intanto si parla di un probabile malore dopo l'entrata in acqua, circa un'ora o un'ora e mezza prima che scattasse l'allerta per il mancato ritrovamento. L'amico che era con lei dev'essere rimasto a terra, non avrebbe fatto il bagno assieme alla giovane, da quento è emerso. Anche lui è stato sentito dai militari dell'Arma per la ricostruzione dell'accaduto, nelle ore successive. Le forze dell'ordine hanno avvisato i famigliari e loro si sono organizzati per raggiungere l'ospedale.