La trentina Silvia Dallafior trovata senza vita a Jesolo

I familiari non avevano più sue notizie da circa 24 ore, così hanno lanciato l'allarme. Nella giornata di venerdì 30 dicembre le forze dell'ordine sono entrate nella sua abitazione di Jesolo e hanno trovato il corpo senza vita di Silvia Dallafior, trentina di 42 anni.

Le cause del decesso sono da accertare. Sembra che alcuni giorni prima la donna sia andata in ospedale per dei controlli. Secondo i quotidiani locali, inoltre, soffriva di problemi di salute da qualche anno. Le risposte potranno arrivare dall'autopsia, che l'Autorità giudiziaria ha stabilito di effettuare sul corpo della donna.

Silvia, che era arrivata a Jesolo un paio d'anni fa, abitava in affitto in un appartamento di via delle Sirene, laterale di via Bafile. Era operatrice turistica e giornalista (scriveva, tra l'altro, articoli per il giornale online BuoneNotizie.it), e per anni aveva lavorato all’azienda per il turismo di Piné Cembra, in Trentino. Sull’altopiano, come riporta TrentoToday, vive anche la mamma, la signora Ivana.

La scomparsa ha lasciato grande dolore tra tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere Silvia. Dall’associazione Sos Animali Piné, con cui aveva collaborato in passato, la ricordano come una persona positiva, costruttiva e sempre disponibile. Si attendono ora l’esito dell’autopsia e il nulla osta per i funerali.