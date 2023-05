Virginia von Fürstenberg è stata trovata morta

È morta, probabilmente cadendo da un piano alto dell’hotel Palace di Merano, Virginia Maria Clara von Fürstenberg. Artista e stilista, aveva 48 anni ed era figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastien Egon von Fürstenberg, fondatore della Banca Ifis con sede a Marocco di Mogliano. La nonna era Clara Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni. Il corpo della donna è stato trovato nella giornata di mercoledì 10 maggio sul terrazzo al primo piano dell’albergo. Gli inquirenti hanno subito escluso il coinvolgimento di altre persone nell’accaduto. Tra le ipotesi ci sarebbe quella di un gesto estremo.

Nata a Genova, Virginia von Fürstenberg era residente a Milano, in zona Sempione. Personalità eclettica dai tanti interessi artistici, oltre ad essersi occupata di design aveva anche scritto delle opere teatrali. Recentemente, nel mese di febbraio, si era allontanata da casa e il padre - come ricostruito da MilanoToday - aveva sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri di Marghera. Successivamente era stata ritrovata. Lascia cinque figli, frutto di una vita sentimentale tormentata, con tre matrimoni.

Nipote di Ira Von Fürstenberg - l'indimenticata attrice con una trentina di pellicole all'attivo e una conduzione di Sanremo nel '70, che è la sorella di suo padre -, Virginia aveva debuttato nel 2011 nel mondo della moda, seguendo le orme di un altro suo zio eccellente, il principe Egon. Quell'anno, con una presentazione in grande stile al teatro Filodrammatici di Milano, aveva lanciato la sua linea di abiti, poi venduti in alcuni negozi di Milano, Firenze e Roma. È del 2017, invece, l'installazione artistica "There was a nice home", "C'era una casa tanto carina", dedicata a sua mamma Elisabetta. Nata il 5 ottobre del 1974, ha avuto cinque figli da tre matrimoni diversi, l'ultimo - finito nel 2020 - con Janusz Gawronski, esponente di un'antica famiglia nobiliare polacca.