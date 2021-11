Il sorriso di Vittoria si spegne a 9 anni

«Il mio angelo Viki è volato in cielo. Ti amo cucciola mia». Con queste parole, Martina Ricetto, ha salutato sui suoi profili social la figlia Vittoria, scomparsa ieri mattina a soli 9 anni. Come riportano i quotidiani locali, la bimba, per tutti Viki, soffriva di una malattia genetica e dopo una crisi improvvisa, nonostante l'intervento dei sanitari del Suem 118, per lei non c'è stato nulla da fare.

La famiglia di Vittoria, residente a Portogruaro, è molto impegnata nel sociale e ha dato vita a diversi progetti solidali per aiutare chi soffre. I funerali di Viki saranno celebrati domani alle 11, nella cattedrale di Santo Stefano a Concordia Sagittaria.

Sono molti i messaggi di cordoglio arrivati dalla cittadinanza. «È difficile consolare una mamma per la perdita della propria figlia... il dolore è talmente forte che qualsiasi parola di conforto sembra entrare da un orecchio e uscire dall'altro», si legge nei commenti sotto il post della madre, e ancora "Ho avuto una sola occasione di incontrare la Viki ma mi è stato sufficiente per capire quanto fosse una bambina veramente speciale e quanto fosse amata. Ti stringo in un forte abbraccio".