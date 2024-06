Morte di Elettra, sabato i funerali al Lido. Domenica sit-in per la sicurezza sanitaria

Nasce sull'onda di quanto accaduto alla piccola Elettra Friselle il 1 giugno scorso - deceduta a un anno e mezzo soffocata da un tappo, dopo un trasporto d'urgenza a Padova - ma affonda le radici in un disagio diffuso la manifestazione che si terrà domenica 23 giugno al Lido di Venezia, piazzale Santa Maria Elisabetta, per la sicurezza sanitaria veneziana. Organizzata da un gruppo di genitori del Lido, ha visto l'adesione e il sostegno del Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana e poi di tanti altri comitati e dei gruppi consiliari d'opposizione. «Venezia è una città unica e fragile, una città fuori dagli schemi, servono misure sanitarie ad hoc per le isole» si legge nel manifesto diffuso al Lido e sui social dagli organizzatori: potenziamento dei trasporti, attivazione di un pronto soccorso, incremento dei servizi pediatrici, le richieste principali.

Sei mesi prima del caso di Elettra Friselle, aveva perso infatti la vita Mattia Coada, 8 anni, dopo un ricovero tardivo. Due casi, nel giro di pochi mesi, che hanno diffuso tra i genitori del Lido - area della città molto popolata da famiglie con bambini - la sensazione che il punto di pronto intervento presente sull'isola, che costringe al trasporto in elicottero nel caso di urgenze, non sia sufficiente. «Io ho più volte implorato di tagliare per vedere di togliere il tappo. Mi hanno risposto che al Lido non c'è l'apparecchio per vedere dov'era l'ostruzione - aveva dichiarato a caldo Emili Massarotto, la mamma della bimba deceduta il 1 giugno, giurando che si sarebbe impegnata a evitare che la cosa si ripetesse - Non è possibile averla persa così, non avere i macchinari in una struttura ospedaliera e che in un'emergenza così grave si debba aspettare un elicottero». Al Lido infatti non c'è un pronto soccorso.

«Ci siamo organizzati su Whatsapp, c'era fermento dopo l'accaduto - spiega Francesca Calcolici, una delle mamme animatrici della protesta - abbiamo deciso di scendere in piazza per dare risonanza mediatica alle nostre richieste: le isole della Laguna hanno esigente specifiche, non ha senso rispettare le direttive ministeriali sui residenti minimi, anche perché in estate la popolazione del Lido triplica. Il Monoblocco e il punto intervento attuali non sono adeguati». Il gruppo sta anche raccogliendo sottoscrizioni per una lettera con richieste precise: un servizio di continuità pediatrica (ad oggi, nei giorni festivi e di notte la guardia medica non è in grado di dare indicazioni di natura pediatrica); l'attivazione di un pronto soccorso; l'inserimento nell'organico del punto intervento del Lido un pediatra 24h su 24; il potenziamento del trasporto pubblico da e per l’Ospedale Civile di Venezia anche nelle ore notturne; il potenziamento dei trasporti a mezzo elisoccorso e idroambulanza. Chiedono poi l'assunzione di un ulteriore pediatra di base a fronte dei 2 già in servizio ai quali sono affidate le zone di Lido, Pellestrina e Burano, e l'attivazione di un reparto di terapia intensiva pediatrica presso l’Ospedale Civile di Venezia, consentendo cosi di poter intervenire senza dover attendere la disponibilità ed il successivo trasferimento verso ospedali della terraferma.

Il giorno prima della manifestazione, sabato 22 giugno alle 11.00, alla chiesa di San Nicolò al Lido si terranno i funerali della bimba. Sono attese migliaia di persone. Sul corpo è stata eseguita l'autopsia anche per accertare eventuali errori nella catena dei soccorsi. La rabbia dopo settimane non è svanita. Ivan Friselle, il padre della bambina, non vuole commentare l'accaduto, date le indagini in corso, ma nota: «Il Lido è un luogo prediletto per le famiglie, io pensavo di essere tutelato, credo lo pensino anche i turisti. Ma manca tutto per le emergenze, non è un fatto che riguarda solo i bambini. Venezia non può essere solo un palcoscenico, c'è chi la vive. Dobbiamo essere tutelati». Friselle ribadisce l'impegno della famiglia, che sarà in piazza anche domenica, per evitare che vicende simili si ripetano.

Il 22 luglio il direttore generale della Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato, andrà a riferire alle commissioni consiliari riguardo a quanto accaduto, e anche riguardo alle scelte operate negli ultimi anni al Lido e nelle altre isole.