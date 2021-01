Morte di Ivan Busso, esposto della moglie: la procura apre un fascicolo

Il pubblico ministero (pm) della procura di Venezia, Roberto Terzo, ha aperto un procedimento penale, per ora contro ignoti, per la morte di Ivan Busso, il falconiere 42enne di Malcontenta morto il primo giorno dell'anno per complicazioni legate al Covid. La moglie, che ha presentato l'esposto, intende capire se al marito contagiato dal virus sia stata fatale l’infezione batterica contratta all’ospedale di Dolo, dov'era ricoverato. L’autopsia è stata disposta per sabato 9 gennaio.

Il decesso ha destato sconcerto sia per la sua giovane età, sia perché Busso era conosciuto anche per la particolare attività, oltre che passione, che aveva sviluppato con successo, quella di falconiere. La moglie, Elisa, intenderebbe capire come il marito abbia potuto contrarre l'infezione durante il ricovero e quanto questo abbia influito sul tragico epilogo della malattia.

Pochi giorni prima Busso aveva potuto effettuare una videochiamata alla moglie e alla figlioletta di due anni e il 22 e il 24 dicembre i tamponi a cui si era sottoposto sarebbero risultati negativi. Poi la situazione è di nuovo precipitata e l’ultimo giorno, in cui la moglie ha potuto sentirlo, è stato intubato. Per essere aiutata ad avere risposte a questi angoscianti interrogativi la moglie della vittima si è dunque affidata a Studio3A e martedì 4 gennaio è stato presentato un esposto ai carabinieri di Dolo, chiedendo all’Autorità giudiziaria di compiere gli opportuni accertamenti.