Morte di Islam Miah. Parla il fratello: «Vogliamo la verità»

Ora è Noralom Miah a parlare, dopo la morte del fratello Islam, martedì. Aveva battuto la testa dopo essere caduto da un trabattello mentre lavorava all'interno di una nave della Fincantieri, per la ditta Sait, lunedì. «Il 10 giugno mi sono rotto due costole io - racconta Noralom - sono sprofondato su una passerella mentre andavo a verniciare una nave. Quattordici giorni dopo ho perso Islam. Cos'altro deve succedere alla mia famiglia?».

Noralom, bengalese di 36 anni - due in più rispetto a Islam - è anche lui operaio. Quella mattina alle 7.25, pioveva. Erano in quattro nella squadra e lui era il capo. Gli hanno consegnato i materiali e loro si sono incamminati lungo la passerella per raggiungere l'area della nave che dovevano verniciare. A un certo punto gli si è aperta una grata sotto i piedi, quelle che fanno passare l'acqua della pioggia, e lui è caduto verso il basso fino al busto. È riuscito a evitare di andare giù completamente, per 10-15 metri e a salvarsi grazie alla forza delle gambe, puntando i piedi. Ma intanto si è fratturato due costole e al Pronto soccorso gli hanno dato venti giorni per l'infortunio.

Per questo lunedì Noralom non era al lavoro e quella sera è stato chiamato dai colleghi e dal suocero di Islam Miah, che gli hanno riferito dell'incidente del fratello. Non è potuto correre direttamente da lui per andarlo a vedere. Però si teneva in contatto con i colleghi. «Dopo la caduta alle 18.20 mi hanno detto che Islam è stato portato all'infermeria della Fincantieri. Aveva perduto i sensi. Non si riprendeva. Lo hanno assistito, in base a quello che so, e alle 21 è andato all'Angelo. Mi chiedo come mai sia stato perso tutto questo tempo. Durante la sera non sono riuscito ad andare all'ospedale, ma comunque - prosegue Noralom Miah - Mi informavano i connazionali che erano con lui, dicendomi verso le 2 della notte che stava dormendo. All'indomani mattina a mio suocero i medici hanno detto di far venire una persona che capisse bene l'italiano. Quando l'abbiamo trovata e io sono arrivato all'ospedale, verso mezzogiorno e un quarto, gli operatori sanitari ci hanno spiegato che a Islam erano state staccate le macchine poco prima. Il trauma alla testa gli aveva causato la morte cerebrale e io sono rimasto scosso».

Noralom apprende che dopo la caduta Islam non ha più ripreso conoscenza quella sera, tanto da chiedersi se il fratello non fosse già deceduto quando hanno provato a rianimarlo. Le apparecchiature a cui è stato collegato, forse, lo hanno tenuto in vita fintantoché il cuore ha continuato a battere: cioè alle 11.30 circa di martedì 25 giugno. Ora il fratello di Miah chiede che sia fatta chiarezza su tutto: l'ora della morte e l'assistenza all'infermeria. «Se l'ambulanza fosse arrivata subito e mio fratello andava all'Angelo immediatamente, poteva essere salvato? Perché è passato tanto tempo prima del trasferimento?». Tutti interrogativi che Noralom ha affidato agli avvocati del Gruppo Mazzini di Padova. «Chiedo sia fatta chiarezza non solo per Islam, per tutti, e che quello che è successo a me non capiti più a nessuno».