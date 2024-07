Il fratello di Linda: «Aveva un sorriso contagioso. Ho perso tutto»

«Ho perso il mio unico punto di forza». Alvise, il fratello di Linda Zennaro, ha il viso rigato dalle lacrime. Piange, fa qualche passo al bar vicino casa in centro a Campalto. Poi si ferma. «Di lei scrivete solo cose belle». «Vi scongiuro - lo incalza il cugino che gli sta a fianco assieme allo zio e agli amici - di lei dite tutto il bene che potete. Era come una bambina. Gioiosa, allegra piena di vita».

Aveva 21 anni Linda. La sera del Redentore è uscita con il suo fidanzato, Giacomo, 28enne, anche lui mestrino, per andare a vedere i fuochi in Bacino San Marco dal Lido e poi andare a una festa. Ma non è più tornata. Avevano raggiunto assieme gli Alberoni all'estremità dell'isola, e all'altezza del faro Rocchetta si sono seduti a parlare, scherzare, giocare. Dopo lo spettacolo pirotecnico, Linda ha deciso di fare un bagno. Si è immersa senza di lui, che invece è rimasto sulla riva a guardarla e per un po' hanno continuato a parlare. Linda era supina, di schiena. Galleggiava sull'acqua. Dopo qualche istante ha smesso di parlare. Non rispondeva. Non rideva più. «Il suo ragazzo ha pensato subito a uno scherzo - interviene lo zio - Anche perché mia nipote era fatta così. Prendeva un po' tutto per gioco. "Smettila adesso. Non fare la sciocca", le ha detto lui. "Basta con questi scherzi stupidi. Linda rispondi". Ma non la sentiva più. Non la vedeva. E dopo l'arrabbiatura è arrivata la disperazione e ha chiamato i soccorsi».

Una ragazza sana. «Nuotava come un pesce. Forse è morta per un malore. Ma è stato un incidente - continua lo zio - La sensazione nostra è questa. So che mio fratello ha incontrato il fidanzato di Linda ieri. Lo ha consolato. È distrutto anche lui. Si sente in colpa». «Ha fatto l'errore di perderla di vista», incalza un cugino. «So che dopo i fuochi volevano andare a un festa. Ma prima avevano deciso di vedere lo spettacolo assieme, al loro primo Redentore, solo loro due - spiega lo zio - Domenica centinaia di amici sono venuti da noi. Alcuni piangevano, tante persone ci hanno manifestato il loro dolore. La giovane aveva frequentato per un po' il Gritti, l'istituto di scuola superiore a indirizzo turistico di Mestre. Ora lavorava in un bar e frequentava un corso a Campalto per diventare tatuatrice. «Sarebbe stata bravissima - aggiunge Alvise - Era la sua passione. Era la cosa più bella che avevo. Ho perso tutto». Vicine alla famiglia anche le istituzioni. Il presidente della Municipalità di Favaro, Marco Bellato, ha espresso a nome di tutti il cordoglio della comunità per la morte della ragazza.