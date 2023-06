Caduta dal traliccio a 40 metri, muore operaio 23enne di Caorle

Stava lavorando su un traliccio a Castegnato (Brescia) quando è precipitato da un'altezza di 40 metri. È morto così, nel pomeriggio di martedì 13 giugno, Sami Macukulli, operaio di 23 anni di origini albanesi residente a Caorle. All'origine della caduta probabilmente la rottura della catena che lo teneva agganciato.

Il giovane era al lavoro in via Padana Superiore per conto della Coget Impianti, impresa con sede a Rovato, sempre nel Bresciano, che si occupa della distribuzione di energia elettrica. Altri operai presenti nelle vicinanze si sono accorti dell'incidente e hanno subito chiamato i soccorsi, ma i tentativi di salvarlo sono stati vani. La caduta nel vuoto non gli ha lasciato scampo. Le forze dell'ordine, gli operatori dell'azienda sanitaria e i tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro hanno poi raccolto tutti gli elementi per ricostruire l'accaduto. In base alle prime informazioni, Sami Macukulli aveva l'imbracatura ed era assicurato per stare a quell'altezza. Le indagini dovranno chiarire che cosa sia andato storto.

Avvertito del tragico incidente, lo zio Sali Xhemalallari, che abita a Caorle, è partito subito per Castegnato. «Siamo sconvolti - ha riferito Samir, ex datore di lavoro di Macukulli e titolare della Sim Ponteggi, che opera a Jesolo e a Caorle -. Sami è arrivato in Italia 5 anni fa per lavorare, all'epoca non era neanche maggiorenne. Per tre anni - prosegue - ha lavorato nella mia ditta insieme a suo padre e poi, due anni fa, è stato assunto alla Coget, grossa società di impianti con cui rimane spesso fuori in trasferta». Sami Macukulli aveva ancora la residenza a casa del padre a Caorle, ma di fatto ci tornava quando gli era possibile, durante i weekend. «Un ragazzo sorridente, solare, un lavoratore. È una tragedia immensa», aggiunge Samir.