Anna Tuzzato morta nel rogo di Bruxelles. Il sindaco di Fiesso: «È lutto cittadino»

Un Comune sotto choc. Il sindaco di Fiesso D'artico, Marco Cominato, ha iniziato le procedure per il lutto cittadino. «Anna è morta in questa tragedia incredibile. Era una studentessa modello e una donna proiettata verso gli altri», ha detto Cominato, stringendosi alla famiglia Tuzzato colpita dal dolore per la drammatica scomparsa della figlia che lavorava a Bruxelles e abitava nel comune di Etterbeek. Coordinatrice della comunicazione alla Federazione dei coltivatori biologici, si trovava in Belgio da un paio d'anni e aveva studiato a Padova e a Bologna, con esperienze di Erasmus a Madrid e a Bruxelles.

In base alle informazioni della stampa estera, la 29enne veneziana ha perso la vita prima delle 5 di sabato, quando i vigili del fuoco di Bruxelles sono arrivati ??in rue Aviateur Thieffry, per l'allarme incendio, e hanno trovato il piano terra della casa completamente in fiamme. «Sono state immediatamente inviate ulteriori risorse antincendio e mediche», ha raccontato al giornale day FR italian, Walter Derieuw, portavoce dei vigili del fuoco. «Con l'aiuto della polizia di Montgomery abbiamo fatto evacuare le persone, creando un cordone di sicurezza». Le ricerche nel rogo si sono svolte anche al secondo piano. Ed è lì che i pompieri avrebbero trovato Anna Tuzzato a terra, priva di sensi, provando a rianimarla, ma senza riuscire a strapparla alla morte.

Sempre stando alle informazioni della stampa estera, la casa era composta da un’abitazione e due alloggi per studenti, uno dei quali condotto dalla studentessa e lavoratrice veneziana, Anna Tuzzato, in Belgio nell’ambito di un programma di scambio. Le autorità stanno procedendo alle indagini, mentre la famiglia, il padre Giancarlo, la madre e la sorella a Fiesso D'Artico, sono stati avvisati e nelle ore successive i genitori sono volati a Bruxelles dove si trovano adesso. La sorella Maria, dalla sua residenza di Fiesso, ha voluto ricordare la gioia e l'entusiasmo di Anna. In paese, dove i famigliari sono conosciuti e ben voluti anche per la frequentazione della parrocchia della santissima Trinità, c'è turbamento. Un'altra tragedia si è portata via un talento, nato, cresciuto e formato in Veneto e poi emigrato. I genitori di Anna Tuzzato sono molto conosciuti in provincia anche perché entrambi sono medici in pensione. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso il suo cordoglio.

«È una notizia che ci riempie di tristezza. Il Veneto perde una giovane professionista, che aveva da poco iniziato un percorso lavorativo come responsabile della comunicazione, a Bruxelles. Una tragedia che ricorda, purtroppo, la storia di altri due ragazzi, Gloria e Marco, che hanno perso la vita nel tragico incendio a Londra - dice Zaia, esprimendo il suo cordoglio alla famiglia per la morte di Anna Tuzzato -. Come tanti ragazzi intraprendenti, aveva scelto di andare all’estero per accrescere il proprio bagaglio di competenze e conoscenze, dimostrando il coraggio di sapersi mettere in gioco. Alla sua famiglia, agli amici, a quanti hanno condiviso con lei momenti di studio e di lavoro, rivolgo da parte mia e del Veneto, le più sentite condoglianze», termina il presidente.