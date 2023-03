Morti due veneziani di Cavallino Treporti travolti da una valanga

Due persone, un uomo e una donna, residenti nel Comune di Cavallino Treporti, hanno perso la vita travolti da una valanga a 1700 metri in località Sasso Nero, in Valle Aurina, provincia di Bolzano. Si tratta di un uomo di 51 anni e di una donna di 33 di origini lituane.

Erano usciti sabato mattina per un'escursione con le ciaspole e i corpi sono stati ritrovati senza vita domenica mattina. A lanciare l'allarme chiamando i soccorsi è stato il gestore dell'albergo in cui i due soggiornavano, preoccupato perché non li aveva visti tornare per cena, vedendo che mancava anche la loro auto. La ricerche per i due sono partite nella mattinata di domenica perché sabato sera era ormai troppo tardi, e si sono concluse in breve tempo, purtroppo con la notizia del ritrovamento dei due corpi senza vita. Entrambi sono residenti a Cavallino-Treporti. Da quanto appreso, i due hanno perso la vita dopo essere stati travolti da una valanga. La notizia su TrentoToday.