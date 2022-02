Lo trovano morto a casa, dramma per la famiglia

Sono già nel pieno delle indagini i carabinieri che cercano di ricostruire il mistero degli ultimi attimi di vita di L.T., 37enne originario di Caorle, che i famigliari hanno trovato senza vita domenica pomeriggio a casa. I sanitari, allertati dai parenti che si sono accorti che non mostrava alcun tipo di reazione alle sollecitazioni, una volta arrivati sul posto non hanno potuto fare niente per rianimarlo, e ne hanno dichiarato il decesso.

Le indagini sono iniziate subito, sul posto anche la procura e il medico legale. Il sospetto è che a causare il decesso di L.T. sia stata un'overdose, ma solo i risultati dell'esame autoptico, che verrà fissato nei prossimi giorni sul corpo del giovane, potranno chiarire cosa sia davvero accaduto a L.T., cosa ne abbia provocato la morte, se un malore o una reazione corporea. Nato e cresciuto in una famiglia di ristoratori del posto, molto conosciuta anche per i viaggi in varie parti d'Italia in cui aveva portato a far conoscere i prodotti gastronomici e i piatti tipici locali e tradizionali, contribuendo a far conoscere il territorio, il 37enne aveva seguito per alcuni anni anche un suo percorso professionale facendo importanti esperienze di lavoro all'estero. In Africa ad esempio, dove aveva partecipato a un grande progetto di costruzione in Etiopia prima di decidere di rientrare in Italia e rimanere accanto agli affetti famigliari nella sua città d'origine. Tutte esperienze che certamente gli avevano lasciato qualcosa di importante. In lutto ora è tutta la comunità che, come ha detto il sindaco di Caorle Marco Sarto, si stringe attorno al dolore della famiglia rispettando in silenzio i momenti drammatici che i genitori, i fratelli e tutti quelli che gli volevano bene, stanno attraversando in questo momento.