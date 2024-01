Addio ad Alberto Moro: si è spento a 56 anni

È morto all'età di 56 anni Alberto Moro, residente a Galta di Vigonovo. Era un tecnico specializzato nello sviluppo di calzature di alta qualità, settore che costituisce un'eccellenza produttiva della Riviera del Brenta. In trent'anni di lavoro come modellista aveva collaborato con marchi del calibro di Louis Vuitton, Chanel, Salvatore Ferragamo, Jimmy Choo e molti altri. Era conosciuto anche per la sua attività tennistica: anni fa era stato presidente del tennis club di Stra, con il quale aveva portato le giocatrici alle finali nazionali.

Moro aveva scoperto di recente di essere affetto da una grave malattia. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente fino al decesso, avvenuto nei giorni scorsi. L'annuncio è stato dato dalla moglie e dalla figlia. I funerali si svolgeranno lunedì 8 gennaio, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Galta, dove arriverà il feretro proveniente dall’ospedale di Dolo. Nella stessa chiesa, venerdì 5 gennaio alle 17.30, sarà recitato il rosario in suffragio. La famiglia invita a destinare eventuali offerte a favore della ricerca per i bambini con la sindrome di Crigler-Najjar: le offerte saranno raccolte all’entrata della chiesa oppure tramite bonifico.