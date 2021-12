Addio Mister, morto a 51 anni l'allenatore Massimo Gallo

«Oggi per noi è un giorno triste, abbiamo perso un grande uomo, un amico, un fratello. Addio a Mister Massimo Gallo, sei stato in campo con noi fino a pochi giorni fa. Da noi sei stato prima calciatore e poi allenatore del settore giovanile scolastico. I tuoi ragazzi ti adorano, sei sempre stato pronto a spronarli, confortarli e a dar loro una buona parola. Noi tutti ti porteremo nel cuore e ti ricorderemo per sempre. Ci mancherai, ci manchi già Massimo». Messaggi di vicinanza, affetto e cordoglio per la scomparsa di Massimo Gallo, morto a 51 anni all'ospedale di Mirano alla vigilia di Natale. Allenatore e prima giocatore nello Zianigo e nella Miranese ha allenato e cresciuto generazioni di ragazzi. Massimo era un "gigante buono", alto, robusto, atletico ma ultimamente era diventato più fragile a causa del Covid, che alla fine non gli ha lasciato scampo. Non si era vaccinato per paura delle conseguenze e poi ai primi di dicembre ha preso una polmonite con febbre ed è stato ricoverato a Mirano. «Pareva che i medici fossero fiduciosi - racconta la moglie Carla Frasson -. Mi sentivo con lui in videochiamata e pensavo che ne sarebbe uscito. Invece ha avuto un tracollo». Il giorno della vigilia di Natale Massimo Gallo è deceduto, gettando tutti quelli che gli volevano bene nello sconforto.

Le condoglianze sono arrivare anche dal sindaco di Mirano Maria Rosa Pavanello. «È mancata improvvisamente una persona che aveva ancora molto da dare, un punto di riferimento per la compagna e la famiglia, e non solo, disponibile e sorridente, solidale e ricco di umanità ed empatia - ha scritto Pavanello -. Vorrei che la compagna Carla potesse trovare nella luce una via di speranza». Anche il suo gruppo di lavoro, del padovano, ha postato su Facebook un messaggio di cordoglio per Massimo. «Ci ha lasciato il nostro direttore. Lo staff di Interparking è vicino alla moglie Carla e ai suoi famigliari». Non aveva avuto figli il "gigante buono", ma «ha dispensato calore umano e affetto a tutte le persone che gli sono state vicine - continua la moglie - Ci eravamo conosciuti 11 anni fa, io avevo due figlie e lui è entrato con tatto e rispetto nella vita di tutti noi, lasciando che le cose maturassero con calma prima di diventare un punto di riferimento. Ci siamo sposati 4 anni fa quando le mie figlie hanno espresso il desiderio che Massimo venisse a vivere con noi». Amante della sua casa e del giardino di cui si prendeva cura con passione, «metteva impegno e interesse in tutto quello che faceva. Resterà sempre con noi», aggiunge la moglie. Era anche stato fondatore del gruppo "Sei di Mirano se...". «Un pensiero commosso va alla sua famiglia da parte degli amministratori e da tutto il gruppo».